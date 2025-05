La stretta di Israele

Israele si trova attualmente in una situazione critica, affrontando una guerra lunga e dolorosa. La nazione è costretta a difendersi da attacchi persistenti, mentre cerca di mantenere la propria sicurezza e stabilità. Le tensioni al suo interno e con i suoi vicini hanno raggiunto livelli allarmanti, sollevando interrogativi sul futuro della regione e sulla pace duratura.

Israele è in una stretta drammatica. Si è dovuta difendere con una lunga guerra estenuante e tragica, imponendo a un potente eser. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La stretta di Israele

Approfondimenti da altre fonti

La storica stretta di mano fra Trump e Sharaa lascia spiazzato Israele

Segnala ilfoglio.it: Il presidente americano incontra leader di Damasco a Riad e lo definisce un “vero combattente”. Via le sanzioni per dare respiro all'economia della Siria, che in cambio offre la normalizzazione delle ...

La storia incredibile di questa stretta di mano

Si legge su ilpost.it: Sei mesi fa Ahmad al Sharaa era un terrorista ricercato, e ora incontra Donald Trump da presidente della Siria ...

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza

Da reggiotv.it: (Adnkronos) - L'esercito di Israele ha annunciato di aver avviato le prime fase della sua nuova offensiva nella Striscia di Gaza. L'operazione, riferisce 'The Times Of Israel', è stata sopranominata ' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DCPM Natale : nuova stretta del governo per le Feste

Nuove ipotesi inasprite durante la settimana di Natale: Italia zona rossa o arancione. Il governo ha convocato alle 19.