La strage dello zoo di Tripoli

La strage dello zoo di Tripoli ha scosso il mondo intero, con animali protetti giustiziati in un contesto di violenza indiscriminata. Le carcasse degli animali parlano di un crimine silenzioso, mentre la guerra infuria. Questo dramma evidenzia l'umanità perduta e la necessità di riflessione sulle conseguenze del conflitto, non solo sugli uomini ma anche sulle altre forme di vita.

Sotto alle carcasse degli animali dello zoo di Tripoli, uccisi nel corso degli scontri di questi giorni e giustiziati senza alcuna piet√† nonostante si trattasse di specie protette, si trove. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - La strage dello zoo di Tripoli

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Tripoli, fosse comuni nello zoo di Gheddafi

Da repubblica.it: Dopo la battaglia tra le forze governative e i miliziani, corpi trovati nei bunker sotterranei. Morti anche tutti gli animali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Luca Traini condannato a 12 anni : Tentò una strage di migranti

La Suprema Corte ha anche confermato il diritto al risarcimento per le vittime e per le parti civili "Nel comportamento di Traini non c'è odio razziale - aveva sottolineato nella sua arringa l'avvocato difensore di Traini -, i neri vengono identificati da lui come i responsabili dello spaccio di droga nella provincia di Macerata e come responsabili della morte di Pamela Mastropietro, potevano essere anche gialli o pellerossa e il discorso sarebbe stato lo stesso.