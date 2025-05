La stagione di Piastri Bobbi | Corre come i big Sa vincere aspettando

La stagione di Piastri si sta rivelando intensa, con il giovane pilota che dimostra di poter competere con i big. Matteo Bobbi di Sky Sport analizza il primo quarto di campionato, esprimendo delusione per la Ferrari, che, nonostante le speranze, ha deluso le aspettative dopo un 2024 promettente. Cosa riserverà il futuro?

Matteo Bobbi, commentatore di Sky Sport, un quarto della stagione è già in archivio: che bilancio si può trarre? "Quello che si può dire, ahinoi, è che per ora la Ferrari è bocciata. Le aspettative dello stesso Cavallino, in primis, non hanno trovato realizzazione dopo che il 2024 era stato positivo. Con l'annuncio di Hamilton, ci si immaginava ben altro. Poi è normale che si crei nervosismo. Lewis prova frustrazione, vorrebbe essere innanzitutto al livello di Leclerc". Cosa può dare la svolta? "Il pilota deve togliersi il casco e avere il sorriso perché la monoposto fa quello che ci si aspetta. Speriamo che possa avvenire, almeno in parte, a Imola". Questo è il campionato di Piastri? "Penso che possa esserlo. Tra lui e Norris, è quello con la maggiore consapevolezza in McLaren. Sa quando attendere e quando attaccare, sa leggere la gara a differenza di Lando che mostra eccessi di foga.

Bobbi: "Piastri, interpretazione della strategia sbagliata"

Bobbi: "Piastri lucido e aggressivo: è lui l'anti Max"

Piastri e l'inseguimento implacabile del titolo: 'Voglio essere in testa a fine stagione'

Segnala gpblog.com: Parlando durante la conferenza stampa post-gara della FIA, Piastri ha risposto se e cosa ha cambiato nel suo approccio alla stagione F1 ora che era il leader del campionato. "No. Voglio ancora cercare ...

