Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini (foto), sostenuto da una maggioranza di centrodestra con Fratelli d’Italia e Lega al suo interno, ha annunciato che parteciperĂ al corteo La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza prevista per oggi e organizzato in concomitanza con una manifestazione di Casapound. "Quando un’ombra di ambiguitĂ sembra calare su una cittĂ che orgogliosamente è medaglia d’oro al merito civile e medaglia d’argento al valor militare, ritengo doveroso che le istituzioni democratiche facciano chiarezza scegliendo di ribadire la bellezza e la forza della nostra Costituzione, figlia primogenita del 25 aprile. Noi sappiamo chi siamo: una cittĂ che fa parte di una provincia che è stata decorata al valor militare per la guerra di Liberazione e insignita della medaglia d’oro per la sua lotta partigiana", recita una nota di Palazzo Civico. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Spezia e la Resistenza. Il sindaco di destra al corteo anti Casapound organizzato dalle sinistre