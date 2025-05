La sinistra dice no al Remigration summit Salvini | Vietarlo? Mica siamo in Urss

La sinistra si oppone fermamente al Remigration Summit di Salvini, denunciando il tentativo di vietare un incontro che ricorda pratiche antidemocratiche. Questo evento, promosso dall'estrema destra europea, mira a discutere l'espulsione di migranti e cittadini italiani di seconde e terze generazioni, sollevando preoccupazioni su diritti umani e inclusione sociale.

Si chiama Remigration summit ed è un raduno internazionale promosso da esponenti dell’ estrema destra europea che potrebbe svolgersi oggi a Gallarate, nel Varesotto. Un raduno per l’espulsione di migranti regolari e cittadini italiani di seconda e terza generazione ritenuti ’non assimilabili’ per via delle loro origini che mobilita le realtĂ antifasciste. La sinistra chiede che la manifestazione sia vietata. Mobilitazioni sono previste a Milano in piazza San Babila e a Varese ci sarĂ un presidio in piazza Garibaldi organizzato dalla Cgil. E se il dem Alessandro Alfieri chiede di impedire "un raduno di razzisti che inneggia a odio e intolleranza", di ben altro avviso è il leader della Lega Matteo Salvini (foto): "Sono d’accordo che ci sia qualsiasi iniziativa democratica e libera. Non capisco perchĂ© si dovrebbe vietare a priori il libero pensiero di qualcuno, non siamo mica in Unione Sovietica". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La sinistra dice no al Remigration summit. Salvini: "Vietarlo?. Mica siamo in Urss..."

