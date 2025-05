La settimana delle stelle

Dalle prime immagini del pancino di Cecilia Rodriguez a quelle dell’anello di fidanzamento di Ilary Blasi 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La settimana delle stelle

Scrive msn.com: Cecilia Rodriguez, dopo l’annuncio social della gravidanza, mostra le prime immagini del suo pancino che cresce. La sorella Belen, invece, non mette like e fa preoccupare i fan raccontando un piccolo ...

Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati?

Da notizie.it: Le energie del 1° maggio 2025 portano sfide e opportunità per ogni segno: scopri cosa ti aspetta e come affrontare al meglio la giornata.

Come scrive tgcom24.mediaset.it: Settimana scoppiettante per il gossip a partire dall’avvistamento di Jannik Sinner con la nuova fidanzata. Poi ci sono le immagini delle nozze di Irene Cioni, quelle del compleanno con proposta ...

L'immunologa Antonella Viola : Non ha senso un provvedimento a settimana

Antonella Viola,?immunologa,?a 24Mattino su Radio 24:?Lockdown programmato una settimana al mese?? Lockdown generale??No, la situazione sta precipitando un po? ovunque ma non serve un lockdown generale bisognerebbe intervenire in maniera mirata a seconda della situazione epidemiologica, della disponibilit? di letti in terapia intensiva e della capacit? di fare tamponi, la sensazione? che stiamo andando nel panico e a rimorchio del virus invece che guidare noi si sta perdendo il controllo.