Un Piano strutturale in divenire, il tema della viabilità critica riemerso con forza nelle ore di chiusura di tre corsie della Tangenziale, il botta e risposta con l’opposizione approdato anche in consiglio comunale. Michele Capitani, vicesindaco con delega all’urbanistica, affronta temi d’attualità e annuncia un paio di proposte che troveranno spazio nel documento fondamentale di pianificazione per i prossimi anni. Capitani, partiamo dall’emergenza viabilità: il caso Tangenziale ha riproposto la mancanza di un collegamento veloce a est: cosa fare? "Servono idee nuove, anche coraggiose, e nel Piano strutturale ne prevederemo un paio. Senza dimenticare che questa situazione è generata da errori clamorosi del passato: un centro commerciale piazzato in mezzo alla ’strada fiume’ che di fatto ne impedisce il corretto scorrimento, la mancanza di qualsivoglia previsione nell’ultimo Piano strutturale". 🔗Leggi su Lanazione.it

La rivoluzione della viabilità: "La nuova Tangenziale est prevista nel Piano strutturale"