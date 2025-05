La rinascita della Carbon | Qui la cittadella del futuro che si chiamerà Faraotti

La carbonizzazione di un passato inquinato si trasforma in opportunità di rinascita con la nascita della Cittadella del Futuro, Faraotti. Il 16 maggio segna una data storica, con la presentazione dei lavori di bonifica della ex Sgl Carbon. Un progetto che darà vita a un simbolo di sostenibilità e innovazione per le generazioni future.

Una data da segnare in rosso sul calendario, quella del 16 maggio. Dopo oltre vent'anni, infatti, è stato compiuto il primo passo nella riqualificazione della ex Sgl Carbon, che da sito inquinato diventerà simbolo di rinascita. Ieri mattina sono stati presentati i lavori di bonifica effettati nella vasca di prima pioggia. "Uno straordinario risultato – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –, che ci permette di guardare al futuro con ottimismo e sempre maggiore determinazione. Si tratta di un primo, enorme, tassello dell'operazione di bonifica di un'area che rappresenta uno spazio strategico per Ascoli. Vogliamo riflettere sugli aspetti correlati a questo genere di lavori, mettendo l'accento su sostenibilità e competitività: due concetti che possono viaggiare in parallelo per creare un ambiente di vita più salubre e allo stesso tempo economicamente più prospero.

