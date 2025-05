La Quintana sta per compiere ottant’anni. Era il 1946 quando si tenne la prima edizione e adesso la festa per eccellenza della città apre le celebrazioni che culmineranno nel 2026 con l’anniversario per il quale esiste già un logo, così da celebrare decenni di passione, tradizione, dedizione e volontariato. La Giostra della Sfida si terrà dal 22 maggio al 14 giugno e il ricchissimo programma è stato presentato a Perugia, a Palazzo Donini. "Uno dei momenti di vita più belli della nostra terra" l’ha definita la presidente della Regione Stefania Proietti che ha esaltato "il programma straordinario" e sottolineato "il valore sociale della manifestazione che attrae i giovani senza difficoltà". Al suo fianco il sindaco Stefano Zuccarini ("la Quintana ringiovanisce, ogni anno è sempre più ricca di idee ed energie" ha detto) e il vicesindaco e assessore alla Quintana Riccardo Meloni. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Quintana prepara gli 80 anni: "Sempre più ricca di energie e idee"