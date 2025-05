la pumas a un passo dal sogno castiglione è l ultimo ostacolo

Partire bene stasera, per poi giocarsi tutto, la serie A1, sabato prossimo. La Pumas Ancora Viareggio è a 100’ dalla massima serie e, dopo una lunga cavalcata, vuole giocarsela fino in fondo. Alla palestra Dorando Pietri (20,45) arriva il Castiglione, che ha chiuso la stagione al primo posto in classifica e che ha eliminato in semifinale Matera (4-2 Buralli 2, Lasorsa 2 e 2-2 Lasorsa,Maldini). La Pumas però in stagione ha chiuso subito dietro, a 2 punti appena, ha eliminato la Rotellistica Camaiore ed anche in campionato ha dimostrato di possedere le armi per mettere in difficoltà la squadra maremmana. In Maremma ci fu, infatti, il colpo dei ragazzini terribili - terribili perché, di fatto, in finale in tutte le categorie - di Mirko Bertolucci (6-4 Cardella, Marchetti, Mora, Pesavento, Bigatti, CardellaBrunelli, Buratti, Maldini, Lasorsa), colpaccio restituito dal Castiglione a Viareggio (1-2 CardellaBrunelli 2). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

