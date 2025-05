Grande soddisfazione e addirittura lacrime di gioia per i ragazzi della 5 B Me dell’istituto professionale De Franceschi Pacinotti alla premiazione del "Sì. Geniale!" nella Cattedrale di via Pertini, a Pistoia, quando hanno sentito proclamare, al primo posto per le superiori, il nome della loro scuola. Il premio del concorso di Fondazione Caript sui Prodotti d’ingegno delle scuole pistoiesi quest’anno era ancora più sentito, con centinaia di partecipanti nel Giardino delle Invenzioni, la mostra patrocinata dal Comune di Pistoia dove sono stati esposti tutti i progetti realizzati per questa settima edizione. I ragazzi del Pacinotti avevano portato al concorso la loro "Impastatrice intelligente", un sistema di controllo automatico per gestire, anche da remoto, un’impastatrice industriale che miscela i materiali. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La passione porta lontano. Lacrime di felicità per gli studenti geniali : "Pronti per lavorare"