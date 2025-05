La nuova scuola all’ex Maf | via al progetto per la palestra

È ufficialmente partito il progetto per la nuova scuola primaria in via Bellini, che sorgerà nell'area dell'ex Maf, il Centro tennis. Grazie a un finanziamento di 4,3 milioni dal Pnrr, questa sarà la prima struttura scolastica costruita ex novo dagli anni Settanta, con lavori previsti fino al 2026, segnando un significativo passo avanti per l'istruzione locale.

Lavori in corso per la realizzazione della nuova scuola primaria in via Bellini, 'al posto' dell'ex Maf, il Centro tennis. La prima struttura scolastica che sarà realizzata ex nuovo, grazie ai 4,3 milioni di fondi ottenuti dal Pnrr, dagli anni Settanta ad oggi (fine lavori nel 2026). Al decollo anche l'intervento per la costruzione della nuova palestra annessa alle elementari (i due edifici saranno quasi adiacenti), che nelle intenzioni degli amministratori sarà di servizio anche in funzione extra-scolastica, aperta ad associazioni esterne. "Tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo – sottolinea l'amministrazione comunale – si metterà in moto anche il cantiere che vedrà sorgere la vicina, nuova palestra già prevista in sede progettuale". "Una struttura altrettanto innovativa – aggiunge – sotto il profilo delle soluzioni scelte, in primis dal punto di vista dei consumi energetici, e architettonicamente coerente con il manufatto che accoglierà la stessa scuola, a partire dalla caratteristica copertura lamellare".

La nuova scuola all'ex Maf: via al progetto per la palestra

