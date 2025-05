la nostra casa professionale coesione e rappresentanza

PERUGIA - "Questa nuova sede, anzi questa casa professionale, non è solo uno spazio fisico ma è un simbolo concreto del percorso che stiamo tracciando come Ordine: coesione, rappresentanza, visione comune e servizio ai cittadini e ai professionisti. Rappresenta il cammino di 18 professioni sanitarie nei confronti dei bisogni dei nostri pazienti. Diciotto visioni diverse che compongono il nostro sistema sanitario e che danno quotidianamente ai cittadini il loro apporto culturale e scientifico nel percorso di cura. Questa sede rappresenta un punto di incontro con la comunità , con le associazioni, con gli altri ordini per formazione, cultura ed incontro". Parole di Federico Pompei, presidente dell’ ordine delle professioni sanitarie di Perugia e Terni, in occasione dell’ianugurazione della sede, nella zona di Ponte Felcino. 🔗Leggi su Lanazione.it

