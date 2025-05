La necessità di imporre la pace in questa epoca di incertezze

In un'epoca segnata da conflitti e incertezze, la ricerca della pace diventa imperativa. Papa Leone XIV, ispirato da Sant'Agostino, sottolinea come la pace sia il bene supremo. Il Santo, riconoscendo il legame tra paura e sicurezza, ricorda che solo dove regna la tranquillità si può davvero fiorire. La pace, pertanto, è fondamentale per il benessere collettivo.

Riccardi Papa Leone XIV si è dichiarato discepolo di Sant’Agostino. Per il quale "la pace è tal bene che non si può desiderarne uno più caro né possederne uno più utile". Lo stesso Santo, dottore della Chiesa, ebbe anche ad affermare che “ubi terror ibi salus”. Laddove esiste il terrore si trova anche la salvezza. Un forte armamento costituisce un deterrente difensivo che scoraggia chi vuole invadere. Sembrò dopo la guerra, nel 1945, si fosse stabilito un ordine mondiale garantito dalle due superpotenze Usa e U. L’Occidente fondò la Nato nel 1949 a protezione. A questa organizzazione il blocco sovietico nel 1951 rispose con il Patto di Varsavia. La guerra fredda evitò un’altra mondiale per il timore della atomica. L’Europa con il piano Marshall rinacque. Una serie di trattati furono prodromici alla costituzione della UE. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La necessità di imporre la pace in questa epoca di incertezze

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande festa ai Fratelli Cristiani per il fine anno : il desiderio più grande, la pace

Felice serata conclusiva dell’anno scolastico quella di ieri per tutti gli alunni della primaria della scuola San Filippo di viale Eugenio Chiesa in Massa meglio nota come Fratelli Cristiani.