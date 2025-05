La necessaria ribellione degli Appennini al Giro d' Italia

Negli appennini, una ribellione silenziosa si sta compiendo contro la dominanza delle Alpi. Mentre le vette alpine attirano gli alpinisti, i nostri monti offrono paesaggi untouch ed esperienze autentiche. Qui, la guida è un compagno che svela sentieri meno battuti, portando alla luce la bellezza e la storia di un territorio ricco di meraviglie da scoprire.

Le Alpi sono ingorde. Si sono prese tutto. Chi va in montagna è un alpinista. Chi accompagna la gente in montagna e insegna loro le tecniche relative a tutte le attivitĂ che si possono praticare lassĂą è una guida alpina. I sentieri sono tracciati e curati dal Cai, il Club alpino italiano. E questo ovunque.  Pure sugli Appennini.  Gli Appennini si dovrebbero ribellare a questa invasione totalitaria delle Alpi. Dovrebbero dichiarare indipendenza linguista da questo abuso omologante.  E dovrebbero iniziare dal ciclismo. PerchĂ© almeno nel ciclismo le salite sono semplicemente salite e gli scalatori lottano per essere il miglior scalatore di un grande giro senza nessuna invasione di aggettivi di una particolare catena montuosa.  Ci mancherebbe solo questo. PerchĂ© è da anni che gli Appennini se la passano male al Giro d’Italia. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La necessaria ribellione degli Appennini al Giro d'Italia

La necessaria ribellione degli Appennini al Giro d'Italia

