La morte a Venezia al Piccolo | Anche solo uno sguardo può cambiare il mondo

Neanche ci si potesse permettere lo sguardo in camera di Antoine Doinel. Eppure è proprio da quelle parti che si muove Liv Ferracchiati. In cerca dei dettagli e dei simboli. Si supera la parola. Mentre una videocamera indaga ogni angolo del palco e dei performer, proiettando dal vivo le riprese. Manomettendole. Insomma: progetto multidisciplinare " La morte a Venezia " del regista umbro, a lungo artista associato del Piccolo, fino al 25 maggio allo Studio. Un Thomas Mann poco viscontiano. Quasi concettuale. Con lo stesso Ferracchiati nei panni di Aschenbach, l’anziano scrittore che si invaghisce del giovanissimo Tadzio, ovvero la danzatrice Alice Raffaelli. Liv, qual è il cuore del progetto? "La riflessione sullo sguardo e su come sia in grado di modificare le persone, in una dialettica relazionale priva di parola. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

