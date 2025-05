Non un libro dei sogni, semmai il libro delle priorità. È il Masterplan della Mobilità e dei Trasporti della Provincia presentato ieri a Palazzo Muzio, “summa“ delle priorità scaturite da un percorso di ascolto, analisi e condivisione tra operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni e associazioni di categoria avviato a ottobre. "Un documento condiviso – ha sottolineato il presidente della Provincia Davide Menegola – che sarà la base per le scelte future". La provincia di Sondrio registra 239mila spostamenti giornalieri in auto o moto (pari al 77% del totale): il masterplan prevede di eliminare 15 colli di bottiglia lungo le principali arterie (SS36, SS37, SS38 e SS39), di rafforzare il Trasporto pubblico locale (Tpl) urbano, sviluppando gli attuali servizi ed estendendoli in alcuni comuni oggi non serviti e di razionalizzare i collegamenti ferroviari e su gomma, con hub principali (Morbegno, Sondrio, Tirano, Chiavenna e Bormio) integrati a centri di mobilità sostenibile (bike sharing, velostazioni, parcheggi di interscambio) per favorire la mobilità multimodale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mobilità in provincia. Ecco le priorità