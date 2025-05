La Libertas Livorno fallisce il primo match point per la salvezza

La Libertas Livorno fallisce il primo match point per la salvezza, perdendo contro l'Elachem Vigevano con un punteggio di 79-72. Nonostante una prestazione combattuta, i livornesi non riescono a capitalizzare i momenti chiave della partita, lasciando aperte le possibilità di una difficile lotta per la permanenza. I dettagli del match rivelano una sfida intensa e incerta.

Elachem Vigevano 1955 ‚Äď Libertas Livorno 79-72 (22-22, 38-36, 50-52) ELACHEM VIGEVANO 1955:¬†Blake Francis¬†29 (49, 58),¬†Filippo Rossi¬†13 (23, 13),¬†Gabriele Stefanini¬†10 (15, 03),¬†Kristofers Strautmanis¬†6 (36, 01),¬†Andrew david Smith¬†5 (25, 01),¬†Tommaso Raspino¬†5 (14, 11),¬†Matteo Galassi¬†4 (26, 03),¬†Celis Taflaj¬†4 (03, 15),¬†Michele Peroni¬†3 (01, 12),¬†Stefano Spizzichini¬†0 (00, 00),¬†Leonardo Oggioni¬†0 (00, 00),¬†Francesco Tedoldi¬†0 (00, 00). Tiri liberi: 22 30 ‚Äď Rimbalzi: 41 12 + 29 (Andrew david Smith¬†16) ‚Äď Assist: 13 (Blake Francis¬†4) LIBERTAS LIVORNO:¬†Adrian Banks¬†29 (59, 512),¬†Ariel Filloy¬†14 (15, 39),¬†Gregorio Allinei¬†10 (23, 24),¬†Bryce Douvier¬†6 (310, 06),¬†Tommaso Fantoni¬†6 (34, 00),¬†Dorin Buca¬†4 (22, 00),¬†Nazzareno Italiano¬†2 (02, 01),¬†Luca Tozzi¬†1 (00, 00),¬†Matteo Pollone¬†0 (01, 00),¬†Andrea Bargnesi¬†0 (02, 01),¬†Andrea Paoletti¬†0 (00, 00) Tiri liberi: 10 16 ‚Äď Rimbalzi: 40 11 + 29 (Bryce Douvier¬†14) ‚Äď Assist: 11 (Adrian Banks¬†5) VIGEVANO ‚Äď Primo match point fallito dalla Libertas Livorno a Vigevano. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

