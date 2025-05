La liberazione di Tredici Pietro | “Prima volevo essere Pietro non Morandi ma oggi non m’importa più”

Tredici Pietro, l'artista emiliano che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico, torna con un nuovo album dal titolo "Non guardare giù", rilasciato il 4 marzo. Con il singolo "Verità", in collaborazione con Tommaso Ottomano, l'artista riflette sul suo percorso e sulla crescita personale. Scopriamo insieme le sue parole e la sua musica.

Tredici Pietro ha pubblicato lo scorso 4 marzo il suo nuovo album dal titolo Non guardare giù, in cui compare anche il singolo Verità, prodotto in collaborazione con Tommaso Ottomano. Qui l'intervista al cantante emiliano. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La liberazione di Tredici Pietro: “Prima volevo essere Pietro, non Morandi, ma oggi non m’importa più”

‘Non guardare giù’ è il nuovo album di Tredici Pietro: “Cerco di dare la mia visione. Mio padre? Mi disse: o studi o vai a lavorare”

deejay.it scrive: Tredici Pietro, dal rap al primo album "Non guardare giù" È un rapper ma anche un cantante e il nuovo album, Non guardare giù, non è solo un album rap ma esplora anche altri generi.

