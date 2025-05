?????Firenze, 17 maggio 2025 – Lo sente sempre vicino a lei. Anche se i ricordi sono quelli di una bambina che non ha potuto godersi la figura del padre. Oggi Francesco Nuti avrebbe compiuto settant’anni. È mancato il 12 giugno 2023. Firenze lo celebra con un’intera giornata di eventi al parco delle Cascine, in Palazzo Vecchio e in piazza della Signoria. Lei, Ginevra Nuti, la sua bimba diventata da pochi mesi medico, lo porta nel cuore con il grande rimpianto di non aver avuto il tempo che si augurava per abbracciarlo e stare con lui. Che ricordo si porta appresso, Ginevra, di suo padre? “Ce ne sono tanti, tutti carichi di affetto, con l’enorme rammarico che quell’incidente domestico quando io avevo sette anni ha pesantemente condizionato la quotidianità del nostro rapporto. Mi consola tantissimo il fatto che ho sempre visto nei suoi confronti affetto e stima sinceri. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La figlia di Francesco Nuti: “Era ricoverato in clinica e gli cantavo sotto la finestra”