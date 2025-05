In piazza Santissima Annunziata, da mercoledì a venerdì della prossima settimana, torna ’La cooperazione in Festa’, la rassegna di tre giorni a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana con il patrocinio del Comune di Firenze. Incontri, degustazioni, uno spettacolo di Jacopo Veneziani, l’esibizione di band emergenti e il concerto di Bobo Rondelli. Quest’anno l’evento ospita la prima tappa regionale del percorso di avvicinamento alla biennale dell’economia cooperativa a cura di Legacoop nazionale, che si terrà a Milano nel 2026. La tappa toscana ha per tema il lavoro. In programma anche due eventi collaterali: l’assemblea dei delegati Legacoop Toscana (21 maggio, ore 16, Salone Brunelleschi all’interno dell’Istituto degli Innocenti) che ospiterà al suo interno confronto tra il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi; e l’assemblea nazionale dei delegati Legacoop (22 maggio, ore 14. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa di Legacoop. Confronto Giani-Tomasi. Il lavoro protagonista