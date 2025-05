Montevarchi (Arezzo), 17 maggio 2025 – “È questa la sanità che funziona?” Con questa domanda il sindaco di Montevarchi interviene pubblicamente sulla materia, denunciando il blocco delle liste d’attesa all’ospedale della Gruccia, che starebbe colpendo anche i pazienti oncologici. Tumore al pancreas e alimentazione, all’ospedale Apuane applicata una tecnica innovativa Il caso segnalato da Silvia Chiassai Martini arriva direttamente da una cittadina in cura per un tumore al seno, che da mesi tenta senza successo di prenotare esami di controllo, come mammografia ed ecografia. Nella lettera inviata al primo cittadino, la paziente racconta che, per l’ecografia al seno che deve fare ogni sei mesi, tutte le settimane si reca al Cup per prendere appuntamento per giugno 2025. Ma mi sente sempre dire che “le liste sono chiuse e che non ci sono appuntamenti né alla Gruccia né ad Arezzo”. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La denuncia di una malata di tumore: “Liste chiuse, non posso fare controlli”