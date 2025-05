La Corte Suprema Usa blocca l' uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso | Non vogliono farci cacciare i criminali

La Corte suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'applicazione della legge di guerra per i migranti, suscitando la furia di Trump, che accusa di ostilità verso l'espulsione dei criminali. Nel frattempo, il presidente americano continua la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi al centro delle sue attenzioni odierne.

Prosegue la visita del presidente degli Stati Uniti nei Paesi del Golfo: oggi è la volta degli Emirati Arabi 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Corte Suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali"

Approfondimenti da altre fonti

Corte Suprema Usa blocca uso della legge di guerra per migranti

Lo riporta msn.com: La Corte Suprema americana ha bloccato l'amministrazione di Donald Trump sull'utilizzo dell'Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, per accelerare le deportazioni di migranti. Lo riporta la C ...

La Corte Suprema Usa blocca l’uso di un’antica legge di guerra per deportare i migranti

Come scrive ilsole24ore.com: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato il ricorso dell’Amministrazione Trump dell’Alien Enemies Act, la legge di guerra del 1798, per la deportazione di un gruppo di immigrati venezuelani, ...

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali"

Riporta msn.com: La Corte Suprema americana ha bloccato l'amministrazione di Donald Trump sull'utilizzo dell'Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, per accelerare le deportazioni di migranti. Furiosa la reaz ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Corte Suprema a favore dell'aborto in Idaho ma la decisione 'sparisce'

Secondo il documento 'fantasma', la decisione sarebbe stata presa con 6 voti a favore e 3 contrari. Il parere della Corte verrà pubblicato a tempo debito.