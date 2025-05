La Corte Suprema americana ha bloccato l’amministrazione di Donald Trump sull’utilizzo dell’Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, per accelerare le deportazioni di migranti. E Donald Trump ha reagito con rabbia alla sentenza, lasciando il suo pensiero in un post su Truth: “Non ci vuole autorizzare a cacciare i criminali fuori dal Paese”, ha attaccato il presidente Usa. “Questo è un giorno brutto e pericoloso per l’America!”, ha aggiunto. Al centro della politica di immigrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump c’è l’uso di un’autorità del 1798 in tempo di guerra che consente ai presidenti di detenere o deportare i nativi e i cittadini di un paese nemico. Cos’è l’Alien Enemies Act. L’Alien Enemies Act è stato emanato per prevenire lo spionaggio straniero, l’amministrazione Trump lo ha invocato come base legale per la deportazione di centinaia di presunti membri di bande. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema blocca Trump sull’utilizzo dell’Alien Enemies Act (legge del 1798): Cos’è e come funziona