la collana indossata da kristen bell in nobody wants this è la nuova ossessione da indossare anche in versione low cost

Il nuovo accessorio trendy da indossare d’estate? Senza dubbio la collana di Kristen Bell in Nobody Wants This, da trovare e acquistare anche in versione low cost su Amazon. Si tratta di una collana che la protagonista dello show Netflix sfoggia in numerose scene e che rappresenta un elemento originale e distintivo. Una collana color oro con le iniziali del personaggio, Joanne, perfetta da abbinare a tantissimi look differenti. La collana di Nobody Wants This. Nobody Wants This è stata una delle serie tv rivelazioni dell’ultimo anno. Lo show ha conquistato milioni di spettatori su Netflix grazie ad una storia fuori dall’ordinario. I protagonisti della serie infatti sono Joanne e Noah, due persone molto diverse fra di loro e con stili di vita differenti, che provano a creare una relazione sana e duratura nonostante le difficoltà. 🔗Leggi su Dilei.it

