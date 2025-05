Aggressioni, minacce con armi bianche, molestie nel cuore della città. Il tema della sicurezza a Monza torna a infiammare il dibattito politico. L’ultimo Consiglio comunale, l’altro ieri, ha visto emergere la preoccupazione di diversi consiglieri sugli episodi di cronaca nera che hanno colpito la città nelle ultime settimane. A dare il via il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo, che ha denunciato quanto avvenuto il 22 aprile in via Borgazzi, con la violenza fisica subita da una giovane da parte di un ragazzo poi prontamente fuggito in una via Galvani al buio. "Ci sono problematiche nell’area perché via Galvani è spesso al buio - avverte -, ci vuole un presidio particolare di questa zona". Alla sua voce si è unita quella della consigliera Martina Sassoli di Noi moderati, che ha raccontato un episodio avvenuto il giorno prima in via Italia: una ragazza sarebbe stata avvicinata e molestata da un uomo, poi messo in fuga dall’intervento di coraggiosi commessi e commesse di negozi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "La città è buia e poco sicura. Moccia: "Pronto un dossier"