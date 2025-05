La ceramica fa da ’ponte’ Gemellaggio del Nicchio con la città di Centuripe

Quando le Contrade offrono il meglio del loro essere esempi di sopravvivenza ai tempi, oltre il rituale del Palio: la Prefettura di Siena ha ospitato la presentazione del gemellaggio fra la Nobile Contrada del Nicchio e il comune siciliano di Centuripe, il tutto legato ed ispirato dai giorni di oggi e domani che la Contrada di via dei Pispini dedica all’Arte dei Vasai per la Festa all’Abbadia Nuova che è già, nonostante il tempo non certo lungo di percorrenza, una bella tradizione che unisce mondi distanti, confini da abbattere e nuovi stimoli per le giovani generazioni in nome dei Santi Giacomo e Filippo Apostoli. Gli interventi del prefetto di Siena, Matilde Pirrera, del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, quello del sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, dell’onorando priore della Nobile Contrada del Nicchio, Davide Losi, della presidente dell’Associazione Arte dei Vasai, Lucia Cioni, e la presenza dei Maestri d’Arte Rosario Muni e Salvatore Marletta, hanno mostrato l’alto profilo di questa riuscita unione, dei ceramisti del Nicchio ad una terra siciliana nota in tutto il mondo per la sua ceramica policroma ellenistica, che sarà presente da oggi a domani con trenta opere ceramiche realizzate dai maestri Vasai del loro territorio. 🔗Leggi su Lanazione.it

