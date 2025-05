La casa di Schumacher Nessuno come Michael Sette trionfi sul Santerno

Nel cuore delle Ardenne, la casa di Schumacher risuona ancora dei trionfi di Michael, sette volte campione sul leggendario circuito del Santerno. Recentemente, sabato scorso a Spa, Mick Schumacher ha celebrato il suo podio con Alpine, rivivendo l'eredità del padre, che proprio qui iniziò la sua strepitosa avventura in Formula 1. Un legame indissolubile di straordinarie emozioni.

Sabato scorso a Spa, nella gara valida per il Mondiale Wec dominata dalla Ferrari, Mick Schumacher è salito sul podio con la Alpine. Un bel risultato sulla pista che nel 1991 inaugurò la leggenda del padre Michael, che nelle Ardenne vinse anche il suo primo Gp, nel 1992. Eppure, è giusto ricordare che proprio Imola fu uno dei tracciati più amati dal Kaiser della velocità . Lo dice la Storia, con la maiuscola. Michael Schumacher, infatti, sul circuito del Santerno ha trionfato per sette volte. Un record per l'autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, probabilmente destinato a restare imbattuto. La prima. Si parte con il 1994, un successo che mai Schumi senior ha voluto celebrare. In quella maledetta domenica contro il muro del Tamburello perse la vita Ayrton Senna. A bordo della sua Benetton, Michael lo stava tallonando.

