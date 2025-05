Kiev-Mosca il negoziato si arena

Il negoziato tra Kiev e Mosca si trova in una fase di stallo, oscurando qualsiasi prospettiva di pace per l'Ucraina. Le "richieste territoriali irricevibili" della Russia hanno affossato il vertice di Istanbul, lasciando le speranze di una soluzione diplomatica a un livello minimo, con un deludente scambio di prigionieri e poche idee per il futuro.

Niente pace in Ucraina. Neppure all'orizzonte. La Russia fa fallire il vertice di Istanbul con "richieste territoriali irricevibili" (a giudizio degli aggrediti e non solo). L'esito sta molto al di sotto del minimo diplomatico: lo scambio di mille prigionieri per parte e l'idea di rivedersi chiudono un summit senza sbocchi reali. Unico merito: riavvicinare fisicamente le parti (seppur con delegazioni di basso profilo) a tre anni dagli ultimi colloqui. Evitata l'inutile trasferta a Istanbul, Donald Trump insiste per "incontrare Vladimir Putin prima possibile". O per sentirlo al telefono. Summit "necessario" anche secondo il Cremlino, ma solo con "preparazione adeguata". L'indisponibilitĂ della Russia a un vero cessate il fuoco paralizza il dialogo ancor prima di cominciare. Putin (rimasto a casa come il suo ministro degli Esteri Sergey Lavrov) intende capitalizzare la situazione sul campo.

Kiev-Mosca, il negoziato si arena

Guerra Ucraina-Russia, negoziati di pace terminati. Kiev: “Mosca chiede di cedere territori prima della tregua, è inaccettabile”

Kiev-Mosca, accordo per lo scambio di prigionieri ma sul resto è buio completo

