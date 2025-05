Kerry Bell e Giorgia Madiai Barga il paese degli artisti

Kerry Bell e Giorgia Madiai ci conducono alla scoperta di Barga, affascinante borgo storico immerso nei monti della Valle del Serchio. Con il suo antico duomo e il panorama sul Monte Forato, questa località , un tempo avamposto mediceo, è diventata oggi un ritrovo per una vivace comunità internazionale di artisti, attratti dalla sua bellezza senza tempo.

Un borgo storico sdraiato sui monti lungo la Valle del Serchio, antico avamposto mediceo in terra lucchese, luogo di un suggestivo duomo da cui si scorge il Monte Forato sulle Apuane, cittadina scelta da Giovanni Pascoli in passato e, nel presente, da una variegata comunità internazionale di artisti. Ventiquattro appuntamenti tra maggio e ottobre, tra spazi pubblici e privati, sotto l’egida dell’amministrazione comunale: mostre, momenti musicali, spazio ai giovani e agli artisti storicamente residenti nel borgo e nel territorio circostante. Sarà la quinta edizione di InComune, la grande collettiva che raccoglie le opere della comunità dei creativi del luogo, a riaprire ufficialmente il calendario della Galleria Comunale, curato per il terzo anno consecutivo da Gian Guido Grassi, sulla base del progetto lanciato da Kerry Bell e Giorgia Madiai e sposato dall’amministrazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kerry Bell e Giorgia Madiai. Barga il paese degli artisti

