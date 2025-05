Kayla Braxton | Con Vince McMahon ero solo un bel reggi-microfono

Kayla Braxton, ex intervistatrice della WWE, ha trascorso otto anni nel ring, ma a giugno 2024 ha deciso di lasciare la compagnia. In un'intervista esclusiva con Simon Miller di WhatCulture Wrestling, ha condiviso le sue esperienze, confrontando l'era di Vince McMahon con quella di Triple H e svelando il rigido controllo creativo che ha caratterizzato il suo lavoro.

Kayla Braxton, ex intervistatrice della WWE, ha lasciato la compagnia a giugno 2024 dopo otto anni di servizio. In un’intervista esclusiva con Simon Miller di WhatCulture Wrestling, ha parlato delle differenze tra l’era McMahon e quella Triple H, rivelando dettagli sul rigido controllo creativo imposto agli intervistatori durante il regno di Vince. La fine di un’era e l’inizio di nuove avventure. Kayla Becker, ha deciso di lasciare la federazione lo scorso giugno dopo una carriera di otto anni come intervistatrice e conduttrice. Al momento del suo addio, la Becker ha chiarito di non avere alcun problema con le persone in WWE, ma che era semplicemente arrivato il momento di proseguire la sua carriera in altre direzioni. “È bello. Mi manca sicuramente il ritmo frenetico del lavoro in WWE, ma poter esplorare ciò che mi appassiona, ciò che voglio fare e creare, è stato davvero piacevole”, ha dichiarato la Becker parlando della sua esperienza post- WWE. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Kayla Braxton: “Con Vince McMahon ero solo un bel reggi-microfono”

Ne parlano su altre fonti

Kayla Becker On Being A ‘Glorified Mic Stand’ In Vince McMahon’s WWE

Come scrive ewrestlingnews.com: Kayla Becker was part of WWE for years and has opened up about what it was like as an interviewer when Vince McMahon was running things.

Kayla Braxton: Vince McMahon Does Not Believe In Teleprompters

Si legge su msn.com: Kayla Braxton recently spoke with After We Wrap where they discussed the details of working backstage in the WWE. She revealed that Vince McMahon “does not believe in teleprompters” and would ...

Kayla Becker (Kayla Braxton) Calls Triple H 'Brilliant' And Says WWE No Longer Looks 'Like It's From 1984'

Riporta fightful.com: Kayla Becker compares working under Vince McMahon to working under Triple H. Kayla Becker, formerly known as Kayla Braxton, recently departed WWE in the summer of 2024, working her final date at ...