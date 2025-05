kate middleton ci va cauta l errore più grande che teme per george

Kate Middleton e William stanno preparando gradualmente George al suo ruolo di Re. Il figlio maggiore dei Principi del Galles sta per compiere 12 anni e loro non vogliono commettere errori con lui. Kate Middleton, la preoccupazione più grande per George. George, il figlio più grande di Kate Middleton e William, il prossimo 22 luglio spegnerà 12 candeline. Un’età che dovrebbe essere di spensieratezza in cui le uniche preoccupazioni sono i brutti voti a scuola. Ma per il futuro Re britannico non è esattamente così. A 12 anni si è già abbastanza grandi non solo per presenziare a qualche evento ufficiale, ma per diventarne gradualmente protagonista. Non solo, mancano solo 6 anni alla maggiore età, un tempo che sembra lunghissimo a un adolescente, ma in realtà non è così, se ci si deve preparare a tenere discorsi in pubblico, a viaggiare, a rappresentare la Monarchia e ad avere l’attenzione dei media su di sé. 🔗Leggi su Dilei.it

