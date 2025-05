Intervistato dai colleghi di Tuttosport, Jesper Karlström, centrocampista dell’Udinese, ha parlato anche della forza dell’Inter. FAVORITI – Jesper Karlström, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, tra i tanti temi toccati dopo la prima stagione con la maglia dell’ Udinese, ha parlato anche della lotta scudetto e della squadra, secondo lui, più forte di tutti. Queste le sue parole: «L’ Inter, non ci sono dubbio. Quando la sfidi ti rendi conto di come i giocatori siano interconnessi tra loro nel campo. Loro riescono a commettere pochissimi errori. Per me l’Inter è la favorita per la vittoria della Champions. Per il calcio italiano sarebbe fantastico tornare sul tetto d’Europa». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( Karlström elogia l’Inter: «Mai vista una squadra così interconnessa» ) © Inter-News. 🔗Leggi su Inter-news.it

