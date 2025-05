di Mauro Munno Juventus Women Roma streaming live e diretta tv: dove vedere la finale di Coppa Italia femminile delle bianconere impegnate al Sinigaglia di Como. Torna in campo la Juventus Women di Max Canzi per l’ultima partita della stagione. In occasione della finale di Coppa Italia femminile le bianconere sfidano la Roma. Il match è in programma sabato 17 maggio con calcio d’inizio alle 18.00 allo stadio Sinigaglia di Como. La gara tra le due squadre sarà visibile in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie a Rai Play e Now e tramite la diretta testuale su . .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

