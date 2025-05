Juventus torna la BBC! A Chiellini un ruolo più centrale Bonucci e Barzagli pronto al ritorno in bianconero Lo scenario

La Juventus è pronta a rinnovare il suo legame con la storica BBC. Chiellini assumerà un ruolo più centrale, mentre Bonucci e Barzagli potrebbero tornare in bianconero. Un ritorno che promette di riportare l’esperienza e la solidità difensiva all'interno della società, rinnovando così l'eredità di uno dei reparti più forti della storia del club.

