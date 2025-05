Juventus sfida all'Inter sul mercato | partita a poker

La Juventus si lancia in un'interessante sfida di mercato contro l'Inter, in una vera e propria partita a poker. Con astuzia e determinazione, il club bianconero punta a soffiare quattro calciatori ai rivali, cercando così di ostacolare i piani dei nerazzurri. La battaglia si fa intensa e le strategie delle due squadre sono pronte a svelarsi.

La Juventus cerca di mettere i bastoni fra le ruote all`Inter sul mercato. Il club bianconero prova infatti a inserirsi su quattro calciatori. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, sfida all'Inter sul mercato: partita a poker

Riporta calciomercato.com: La Juventus prova a mettere i bastoni fra le ruote all`Inter sul mercato. Il club bianconero prova infatti a inserirsi su quattro calciatori trattati dai nerazzurri..

Calciomercato Juventus, in difesa c'è chi resta e chi saluta. Bremer l'acquisto più importante

Come scrive msn.com: Il brasiliano ha cominciato a lavorare con il pallone e vuole riprendersi posto e leadership del reparto arretrato. Che all'orizzonte vede certezze e dubbi ...

Juve, un rinforzo per reparto: Comuzzo, Tonali, Osimhen e gli altri nomi nel mirino. I dettagli

Segnala gazzetta.it: Dopo tutto è stato proprio l’amministratore delegato Maurizio Scanavino a confermarlo pubblicamente: "Cristiano Giuntoli sta lavorando già da tempo per fare inserimenti mirati per la prossima stagione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus il punto sul mercato Locatelli rimane il primo obiettivo

Il mercato sta per entrare nel vivo la Juventus è una delle squadre che si stanno muovendo in vista della prossima stagione.