Juventus sfida all’Inter sul mercato | partita a poker | Primapagina

La Juventus lancia una sfida all'Inter sul mercato, dando vita a un intrigante "gioco di poker" tra le due storiche rivali. In un contesto dove le strategia e le trattative si fanno sempre più intense, gli occhi sono puntati sui prossimi movimenti estivi. Scopriamo insieme i dettagli di questa appassionante sfida.

Secondo Tuttosport c'è pure la Juve su Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 del Marsiglia. Il club francese allenato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi spera di scatenare un'asta al rialzo sul prezzo, facendo leva anche sull'interesse di almeno un paio di club inglesi. Uno scenario possibile soltanto se fosse incrinato il patto preso dall'entourage del giocatore con l'Inter: un'alleanza rafforzata nell'incontro di mercoledì a Roma tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e uno dei procuratori del calciatore, che hanno trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro netti all'anno a salire.

