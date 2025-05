Da un lato la voglia di confermare di uno status, dall’altro quella di riscattarsi. Oggi, sabato 17 maggio, alle ore 18:00 si gioca Juventus-Roma, Finale valida per la Coppa Italia 2024-2025 di calcio femminile. Il teatro della disputa sarà lo Stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como, pronto ad accogliere uno dei grandi classici del “Pallone in rosa”. Chiarissimo l’obiettivo della Juve, intenzionata ad aggiungere un altro trofeo al proprio palmarès dopo la grande e solida vittoria in Campionato. Le ragazze di Massimiliano Canzi, ancora affamate di trionfi, punteranno dritto verso il quarto titolo nella competizione. Ma non sarà facile. Sì perché la formazione capitolina, malgrado una stagione negativa terminata con una qualificazione in Champions strappata all’ultimo respiro, non avrà la benché minima voglia di cedere lo scettro alle avversarie vendendo cara la pelle per tenere la Coppa in casa propria dopo l’emozionante vittoria dello scorso anno contro la Fiorentina. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Juventus-Roma oggi, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming