Juventus ritorna la BBC! Dal ruolo più centrale di Chiellini a Bonucci e Barzagli nuovamente in bianconero | lo scenario che potrebbe accadere soprattutto con Conte

La Juventus potrebbe presto riabbracciare la storica BBC, composta da Chiellini, Bonucci e Barzagli, in ruoli inediti. Con Conte in prima linea, gli ex difensori bianconeri potrebbero tornare a far parte della famiglia juventina, portando con sé l'esperienza e la solidità che hanno contraddistinto la loro carriera. Scopriamo insieme le possibili evoluzioni di questo affascinante scenario.

Juventus, ritorna la BBC con Chielli, Bonucci e Barzagli che rivedono casa: ecco i possibili ruoli degli ex bianconeri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su quello che potrebbe essere il ritorno della storica BBC alla Juve, in vesti diverse. Bonucci, Barzagli e Chiellini hanno rappresentato per anni una delle difese più forti d’Europa e adesso, secondo la rosea, potrebbero unirsi nuovamente in bianconero. Per Chiellini ci sarà un ruolo più centrale mentre Bonucci potrebbe essere presente nel nuovo staff tecnico, soprattutto in caso di arrivo di Conte in bianconero. Conclude Barzagli che potrebbe essere impiegato nel vivaio. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, ritorna la BBC! Dal ruolo più centrale di Chiellini a Bonucci e Barzagli nuovamente in bianconero: lo scenario che potrebbe accadere “soprattutto con Conte”

