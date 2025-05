Jolo contro Sancascianese | Vogliamo vincere ancora

Il sogno dello Jolo ripartirà da Castelfiorentino, domani alle 16, nello stadio intitolato ad una giovane promessa della Juventus volata via troppo presto. Il sodalizio pratese dovrà sfidare la Sancascianese che ha vinto la Coppa Toscana di Prima Categoria, in una gara secca nella quale entrambe le concorrenti hanno il 50% di probabilità di accedere alla finalissima. Gli uomini di mister Ambrosio, che dopo il terzo posto nel girone D di Prima Categoria hanno vinto i playoff del raggruppamento e superato anche il Corsagna nel primo turno della fase regionale (grazie ad un acuto di Balli quasi allo scadere sei supplementari) sono riusciti a qualificarsi per il quadrangolare finale, quello che esprimerà l’ultima formazione pronta a disputare il campionato di Promozione 202526. Gara unica, novanta minuti di tempi regolamentari più due tempi supplementari. 🔗Leggi su Lanazione.it

