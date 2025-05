jasmine paolini sfida coco gauff in finale agli internazionali di roma

Il tabù Roma è stato spazzato via da giorni, con classe e sorrisi. Jasmine Paolini, che mai in singolare agli Internazionali era andata oltre il secondo turno fino all’anno scorso, si è presa anzi un appuntamento con la storia. Alle 17 sfiderà in finale la baby stella Usa Coco Gauff per cercare di prendersi un titolo che ogni tennista italico desidera quasi più di ogni altro. Roma ha tutto: calore, prestigio, fascino. Le statue del Foro Italico sembrano voler proteggere chi osa compiere una cavalcata nel mito. Lei, Jas, in questo torneo ha superato vari esami. Più di ogni altra cosa, è emersa la sua vitale maturità nell’affrontare le fasi più delicate dei match. Una sorta di pilota automatico riservato a pochi, e che consente di emergere dal guado con le soluzioni giuste. Contro Shnaider e Stearns, ai quarti e in semifinale, la vocazione alla rimonta della toscana ha avuto una palese attestazione. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

