Italian Raid Commando Contestazioni in Brianza

L'Italian Raid Commando, grande esercitazione militare internazionale in programma dal 22 al 25 maggio tra Monza e Lecco, sta già suscitando accese polemiche politiche. A Teodolinda, la manifestazione divide l'opinione pubblica, evidenziando le contestazioni che stanno emergendo in Brianza nonostante l'evento non sia ancora iniziato.

La manifestazione non è ancora iniziata, ma le polemiche politiche sono già esplose con forza. L' Italian Raid Commando, maxi esercitazione militare internazionale organizzata da Unuci Lombardia, in programma dal 22 al 25 maggio tra le province di Monza e Lecco, divide la città di Teodolinda. La Brianza si prepara a ospitare oltre 160 militari - in servizio attivo, riservisti e allievi delle accademie - impegnati in prove tattiche e di resistenza fisica, con base operativa a Briosco e cerimonia conclusiva in grande stile sabato 25 maggio in piazza Trento e Trieste e in Villa Reale. A sollevare critiche politiche è stato il gruppo consiliare LabMonza, che ha annunciato la propria ferma contrarietà all'iniziativa, partecipando anche ai flash mob promossi dal Comitato Monza per la Pace. "Il mondo è martoriato da conflitti – dichiara il consigliere di LabMonza Francesco Racioppi – e in questo contesto trovo inopportuno che si continui a promuovere eventi dal contenuto militare, coinvolgendo scuole e studenti.

Italian Raid Commando. Contestazioni in Brianza

