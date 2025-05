Israele all’attacco | parte Carri di Gedeone si rafforza l’assedio a Gaza

Israele rafforza la sua morsa su Gaza lanciando l’operazione Carri di Gedeone annunciata due settimane fa dal consiglio dei ministri presieduto dal premier Benjamin Netanyahu. L’operazione mira a rafforzare il controllo israeliano sulla Striscia e si cala in un contesto di rinnovata offensiva dello Stato Ebraico contro i territori palestinesi controllati da Hamas: sia nella giornata di giovedì che nella giornata di venerdì il computo dei morti negli attacchi preparatori condotti con aviazione e artiglieria è stato in tripla cifra, e solo nelle ultime 24 ore si registrano 115 morti. La fase preparatoria degli attacchi per quella che si ritiene possa essere l’offensiva volta alla conquista di un’ampia fascia di territorio a Gaza, come annunciato da Netanyahu nella giornata del 5 maggio, ha segnato un’ulteriore escalation nelle violenze: “i raid e i bombardamenti delle ultime 72 ore hanno fatto salire i livelli di violenza a livelli mai visti prima, con il bilancio delle vittime che si avvicina a quello registrato nei primi giorni della rinnovata offensiva israeliana a Gaza, dopo il crollo di un fragile cessate il fuoco a marzo “, scrive il Guardian. 🔗Leggi su It.insideover.com

