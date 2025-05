Ipotesi prefetto candidato per il centrodestra | Falso denuncerò chi l' ha scritto

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, smentisce categoricamente le voci riguardo a una sua candidatura per il centrodestra, dichiarando l'infondatezza della notizia. "La notizia è totalmente destituita di fondamento", afferma, annunciando la volontà di denunciare chiunque abbia diffuso tali informazioni. Una dichiarazione chiara a difesa della verità e della propria reputazione.

"Ritengo doveroso, per spirito di verità, comunicare che la notizia è totalmente destituita di fondamento, né lo scrivente ha mai parlato di questa vicenda, né pertanto poteva esserci alcuna disponibilità". Lo dice il prefetto di Napoli, Michele di Bari, smentendo la notizia apparsa su un. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ipotesi prefetto candidato per il centrodestra: “Falso, denuncerò chi l'ha scritto”

