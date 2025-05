Ipazia nissun l’è invisibil a Niguarda

In questo frenetico mondo milanese, dove il tempo sembra scorrere veloce, c'è chi non dimentica l'importanza di tendere una mano a chi è in difficoltà. Fabio Wolf e altri, guidati dalla passione per il bene comune, sostengono le numerose associazioni di volontariato che arricchiscono la città, offrendo aiuto e speranza a giovani e anziani.

e Fabio Wolf S sa che el nost Milan el va de pressa e di volt g'ha minga el temp de fermass a vedé quej che a hinn pussee in difficoltà, per fortuna gh'è ancammò de la gent che inveci la g'ha in del coeur el ben de tucc. Milan l'è pienna de associazion de volontariaa che jutten giovin è vecc a stà mej al mond cont la solidarietà, l'assistenza e, soratutt, cont la cultura. A Niguarda l'è attiva fin del 2009 l'associazion Ipazia, fondada cont l'idea de ona società libera, equa, dervida a tucc, per rend pussee accoglient on canton de sta cittaa. El nomm Ipazia l'è quel de ona de "le città invisibili" del Italo Calvino, ona cittaa indove el lenguagg l'è inganador, i nomm descriven minga la realtaa e i rob a hinn no indove te spettet de trovaj, ona cittaa che l'è come Milan, che la nascond tesori inaspettaa.

