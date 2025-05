Intronizzazione Papa Leone XIV come si svolge la messa | programma e chi partecipa

Domani, domenica 18 maggio, alle ore 10, San Pietro ospiterà la Messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV. La cerimonia, attesa da oltre 250mila fedeli e circa 200 delegazioni internazionali, vedrà l'importante consegna del Pallio Petrino e dell'Anello del Pescatore, simboli di autorità e responsabilità del nuovo Pontefice.

Intronizzazione Papa Leone XIV, come si svolge la messa: programma e chi partecipa

Secondo fanpage.it: Domani, domenica 18 maggio, alle ore 10 si terrà a San Pietro la Messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV ...

L’intronizzazione di Papa Leone XIV un omaggio a Papa Wojtyla? Il paragone con Papa Francesco

Da tag24.it: Papa Leone XIV si insedia il 18 maggio, omaggiando Papa Wojtyla con una scelta simbolica che potrebbe non essere stata un caso.

L’insediamento di Papa Leone XIV, Gualtieri: “Predisposto perimetro in grado di contenere 250mila persone”

Secondo msn.com: Roma si prepara per questo fine settimana, specialmente in vista della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domenica 18 maggio. "La ...

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.