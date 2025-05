Pubblicata sulla GU la delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che definisce la contribuzione a favore dell’ANAC per l’anno 2025. L'articolo Introduzione dell’obbligo contributivo per gli affidamenti in house dovuto per il 2025 . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it