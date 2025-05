È il momento di entrare in campo per chiudere il cerchio, manca solo la ciliegina sulla torta dell’ultimo successo per inserire il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Saranno la statunitense Coco Gauff e Jasmine Paolini a sfidarsi per contendersi la vittoria dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia femminili. La giocatrice italiana ha realizzato un cammino straordinario e vuole coronarlo con il successo finale, risultato che le consentirebbe di sorpassare Iga Swiatek e di essere la numero 4 del ranking WTA. La testa di serie numero sei ha evidenziato una straordinaria solidità mentale grazie a cui ha saputo risolvere le situazioni più complicate e un’eccezionale lucidità tattica che le ha permesso di trovare le opportune chiavi di lettura anche contro avversarie prestanti dal punto di vista fisico. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia femminili, appuntamento con la storia per Paolini. C’è Gauff tra l’azzurra e il titolo