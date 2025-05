Internazionali d’Italia 2025 | Jannik Sinner preoccupa i tifosi per un possibile infortunio alla coscia ma rassicura in vista della finale con Alcaraz

Jannik Sinner fa tremare i fan durante la semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. Nel match vinto contro lo statunitense Tommy Paul, il numero 1 del mondo è apparso in alcuni momenti affaticato, toccandosi più volte la coscia destra e mostrando una mobilità leggermente ridotta rispetto al solito. Le immagini hanno fatto il giro dei social e gli appassionati si chiedono: Jannik Sinner è infortunato? Il tennista altoatesino ha rassicurato tutti al termine della partita: “Ho una piccola vescica sotto il piede, a volte la sento un po’ di più. È collegata alla gamba, ma domenica sarò al 100%. Non ho paura. Ora ho un giorno di riposo e mi serve”. L’obiettivo ora è recuperare al meglio per la finale degli Internazionali d’Italia, in programma domenica 19 maggio contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quello che si preannuncia come uno scontro epico tra i due giovani campioni. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

