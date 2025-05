Inter Luis Henrique sempre più vicino | ecco la nuova offerta nerazzurra | Primapagina

L'Inter sta intensificando i contatti per assicurarsi Luis Henrique, giovane talento del calcio internazionale. La dirigenza nerazzurra ha presentato una nuova offerta, avvicinandosi ulteriormente a un accordo. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del club. Seguiteci per rimanere aggiornati sulle ultime novità di calciomercato!

2025-05-16 23:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Inter, Luis Henrique sempre più vicino: ecco la nuova offerta nerazzurra Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Inter, Luis Henrique sempre più vicino: ecco la nuova offerta nerazzurra. Pasquale Guarro. 2 ore fa. 30. Si attendevano notizie entro questo fine settimana ed effettivamente qualcosa si è mosso. L’Inter sta avanzando con passi decisi verso Luis Henrique e i contatti delle scorse ore hanno spinto i nerazzurri ancora un pizzico più avanti nella trattativa. I giochi con il Marsiglia non sono ancora chiusi, i due club stanno ancora trattando ma sembra che le parti possano trovare l’intesa sulla base di un’ offerta da 21 milioni di euro più bonus. L’intenzione del club di viale della Liberazione è quella di chiudere in fretta l’operazione al fine di registrare il contratto del calciatore nella finestra di giugno per mettere Luis Henrique a disposizione dell’allenatore già in vista del prossimo Mondiale per Club. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Inter, Luis Henrique sempre più vicino: ecco la nuova offerta nerazzurra | Primapagina

